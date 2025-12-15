Staffel 3Folge 10vom 15.12.2025
Alles auf AnfangJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 10: Alles auf Anfang
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna erfährt, dass Luke seine nächste Tour kurz vor die geplante Hochzeit gelegt hat. Die Sängerin hat ein komisches Gefühl: Soll sie ihre Kinder allein zurücklassen, während sie selbst wieder auf Tour geht? Es wurmt sie außerdem, dass Luke über ihren Kopf hinweg erzieherische Entscheidungen getroffen hat. Will nimmt derweil Layla mit auf seine Tour, um ihr nahe zu sein.
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