Staffel 3Folge 13vom 15.12.2025
Richtig oder falsch?Jetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 13: Richtig oder falsch?
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Nachdem Teddy gerade erst zugestimmt hat, dass Maddie bei Edgehill einen Vertrag unterschreibt, setzt Rayna alles daran, die Abmachung wieder aufzulösen. Die pikanten Umstände machen die Sache nicht einfacher, doch Rayna hat einen Trumpf im Ärmel. Derweil hat Avery alle Hände voll damit zu tun, Sadies Album zu produzieren. Noch dazu spioniert ihr Ex-Mann ihr ständig nach.
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