Staffel 3Folge 15vom 15.12.2025
DebütJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 15: Debüt
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Die "Grand Ole Opry"-Radioshow will Rayna anlässlich einer Jahresfeier ehren. Zu ihrer Unterstützung am Mikro möchte die beliebte Sängerin nun Deacon und ihre Töchter mitnehmen. Derweil erhalten Scarlett, Gunnar und Avery das Angebot, eine Show für die Rascal Flatts zu eröffnen.
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