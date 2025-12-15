Staffel 3Folge 19vom 15.12.2025
Stürmische ZeitenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 19: Stürmische Zeiten
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Teddy begrüßt die größten Stars von Nashville zu seiner "Note By Note"-Gala, ein musikalisches Highlight der Branche. Nicht nur Juliette möchte hier ihre Rückkehr ins Rampenlicht feiern, auch Layla soll auf der Bühne stehen, und zwar neben Jade St. John.
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