Staffel 3Folge 2vom 15.12.2025
Freier FallJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 2: Freier Fall
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Nachdem Wills Debütalbum Rayna von der Spitze der Charts verdrängt, ist ihr Ehrgeiz als Sängerin neu geweckt: Mehr denn je will sie einen Hit produzieren, der allen zeigt, wer der wahre Star am Country-Himmel ist. Auch ein paar Promotion-Aktivitäten können nicht schaden, um der Karriere neuen Schwung zu verleihen. Ein Besuch bei der Show Good Morning America scheint Rayna genau das Richtige. Ins Stocken geraten ist auch die Karriere von Layla.
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