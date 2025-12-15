Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 21vom 15.12.2025
Auf ein Neues

Auf ein NeuesJetzt kostenlos streamen

Nashville

Folge 21: Auf ein Neues

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna erfährt, dass Maddie Bekanntschaft mit einer Person aus ihrer Vergangenheit gemacht hat, die bereits damals schon falsche Absichten hatte. Um das Schlimmste zu verhindern, greift der Country-Star zu drastischen Mitteln. Juliette muss sich derweil gut überlegen, wie sie sich öffentlich zum Tod von Jeff Fordham äußern will - denn ihre Entscheidung hat auch direkte Auswirkungen auf Layla. Auch Scarlett und Gunnar erwägen, ihre musikalische Zusammenarbeit zu beenden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nashville
MOVIESPHERE

Nashville

Alle 6 Staffeln und Folgen