Staffel 5Folge 14vom 15.12.2025
Eine fremde WeltJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 14: Eine fremde Welt
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Maddie und Clay werden von einem Polizisten angehalten und es kommt zu einer Auseinandersetzung, die Konsequenzen hat. Unterdessen sucht Juliette verzweifelt nach dem perfekten Song, um ihre Karriere neu zu starten. Nach ihrem Gespräch kehrt Damien mit großen Ideen für seine Zukunft mit Scarlett nach Nashville zurück.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick