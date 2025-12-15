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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 18vom 15.12.2025
Die etwas andere Nacht

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Nashville

Folge 18: Die etwas andere Nacht

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Juliette will ihren nächsten Auftritt perfekt vorbereiten, wird jedoch weiterhin von ihren Verletzungen geplagt. Auch bei Deacon steht der nächste Auftritt bevor: Ein Charity-Konzert, bei dem er unaufhörlich an Rayna erinnert wird. Unterdessen drehen Scarlett und Gunnar ihren ersten Werbespot, was zu einigen Schwierigkeiten führt.

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