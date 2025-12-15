Staffel 5Folge 19vom 15.12.2025
Unter FrauenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 19: Unter Frauen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliettes neuer Song ist ein großer Erfolg für sie und Highway 65. Doch ihr Geheimnis, für wen der Hit wirklich bestimmt war, droht aufzufliegen. Währenddessen denkt Deacon darüber nach, eine neue Künstlerin unter Vertrag zu nehmen, und Scarletts Sturz führt zu Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft.
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