Staffel 5Folge 22vom 15.12.2025
Einsam an der MachtJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 22: Einsam an der Macht
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Nach seinem Ausstieg boykottiert Zach Highway 65 komplett. Die Künstler des Labels müssen einen neuen Weg finden, das Unternehmen zu retten. Während Deacon auf Konfrontationskurs geht, hat Juliette eine andere Idee. Doch dafür muss sie einiges aufs Spiel setzen.
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