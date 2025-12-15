Staffel 5Folge 3vom 15.12.2025
Einsicht und VerzeihenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 3: Einsicht und Verzeihen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Maddie beginnt ein Praktikum in einem Tonstudio und lernt einen jungen Straßenmusiker kennen. Avery nimmt derweil als Produzent die junge Ashley Willerman unter seine Fittiche, die dank ihrer Stimme zum YouTube-Star avanciert ist. Doch bei seiner Arbeit stößt Avery auf unerwartete Schwierigkeiten. Juliette trifft ihre Lebensretterin und möchte sich mit einem extravaganten Geschenk bedanken.
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