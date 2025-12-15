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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 5vom 15.12.2025
Hinter den Kulissen

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Nashville

Folge 5: Hinter den Kulissen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Während des Videodrehs zur neuen Single von "The Exes" gerät Scarlett mit ihrem Regisseur Damien George aneinander - denn der versucht, die Künstlerin bis an ihre Grenzen zu bringen. Als Clay Maddie unterdessen eine Seite der Stadt zeigt, die sie bislang noch nicht kannte, kommen sich die beiden langsam näher.

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