Staffel 5Folge 8vom 15.12.2025
StalkerJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 8: Stalker
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Carl Hockney testet die Grenzen der einstweiligen Verfügung aus, die es ihm verbietet, sich Rayna zu nähern. Sie und Deacon beschließen daraufhin, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die jedoch Maddies Freiheiten erheblich einschränken. Juliette bittet die Mitglieder von Hallies Kirchenchor unterdessen, an ihrem neuen Album mitzuwirken.
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