Staffel 6Folge 13vom 15.12.2025
Nichts ist so wie es scheintJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 13: Nichts ist so wie es scheint
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Deacon muss sich an die neue Situation mit seinem Vater gewöhnen. Derweil fühlt sich Daphne bei der Castingshow überfordert, findet aber bei Juror De Witt unerwartete Hilfe. Scarlett versucht, Sean zu helfen, doch der misstraut ihren Absichten.
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