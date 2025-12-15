Staffel 6Folge 4vom 15.12.2025
Die Geschichte meines LebensJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 4: Die Geschichte meines Lebens
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Darius hilft Juliette, ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit zu lüften. Daphne und Jake finden eine Gemeinsamkeit. Scarlett arbeitet als Freiwillige auf einer Ranch für Pferdetherapie. Gunnar, Will und Avery können ihren Sound nicht finden.
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