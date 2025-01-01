Navy CIS
Folge 18: Falsche Fährten
43 Min.Ab 16
Jack D. Curtin, ein wegen Mordes verurteilter Häftling und ehemaliger Navy Seal, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Gibbs und sein Team sind ihm auf den Fersen und rollen den Fall noch einmal neu auf. Curtin behauptet nämlich, dass er damals seine Frau mit dem Fernsehtechniker bereits tot im Schlafzimmer gefunden hatte. Niemand will ihm glauben - nur Gibbs ist von Curtins Unschuld überzeugt und sucht den wahren Täter ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
16
Copyrights:© CBS International Television
