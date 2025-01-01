Navy CIS
Folge 6: Speed
41 Min.Ab 12
Ein junger Petty Officer rastet bei einem Landgang völlig aus. Bald stellt sich heraus, dass er unter Drogen stand, obwohl er selbst behauptet, nie welche genommen zu haben. Als ein zweites Crewmitglied des Flugzeugträgers mit den gleichen Symptomen in die Krankenstation eingeliefert wird, werden Gibbs und sein Team misstrauisch, denn die Crew gilt als eine der besten und schnellsten ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
