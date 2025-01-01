Navy CIS
Folge 23: Helfende Augen
41 Min.Ab 12
Was stimmt nicht mit Petty Officer Lowry? Weil er sich verfolgt fühlte, griff er einen Zivilisten an. Außerdem leidet er unter partiellem Gedächtnisverlust. Bei seinen Ermittlungen stößt Gibbs auf ein Labor, in dem Lowry kein Unbekannter ist: Er nahm dort an einer Studie zu den Auswirkungen dauerhafter Überwachung teil. Kurz nach Gibbs' Nachforschungen brennt es in dem Labor ... Außerdem macht ein Ermittler des Verteidigungsministeriums dem NCIS das Leben schwer.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren