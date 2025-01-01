Navy CIS
Folge 15: Kugelsicher
41 Min.Ab 12
In einem Unfallwagen finden Gibbs und sein Team kugelsichere Westen, die sich als tödlich erweisen: Sobald ein Geschoss in das Material einschlägt, bohren sich die in der Schutzkleidung verarbeiteten Keramikplatten in den Träger. Da diese Westen bereits an Soldaten in Kriegsgebieten geschickt wurden, muss der NCIS schnell handeln und die Hintermänner dieses finsteren Handels finden. McGee schafft es unterdessen, der gelähmten Delilah wieder mehr Lebensfreude zu bescheren.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren