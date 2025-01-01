Navy CIS
Folge 15: Der russische Freund
42 Min.Ab 12
Auf einem Navy-Schiff wird ein Anschlag verübt, der offenbar dem russischen Attaché Pavlenko galt - dieser war allerdings nicht an Bord. Die Spur führt einmal mehr zu Sergei Mishnev, der Pavlenko aus seiner Studienzeit kennt und ihn scheinbar tot sehen will. Gibbs lässt sein Team alleine in dem Fall ermitteln, da er sich in seiner Waldhütte um den am Boden zerstörten Fornell kümmern muss. Doch plötzlich steht Mishnev mit einer Waffe vor der Hütte ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
