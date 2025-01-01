Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 12Folge 23
Folge 23: Verlorene Jungs

42 Min.Ab 16

Bradley Simeks Schicksal bringt Gibbs und sein Team auf die Spur einer Terrororganisation. Die Vereinigung nennt sich "Der Ruf" und rekrutiert hauptsächlich Teenager. Die jungen Leute werden einer Gehirnwäsche unterzogen und zu Selbstmordattentätern gedrillt. Als nächstes soll Luke Harris seine Mission erfüllen. Gibbs hat ihn bereits am Schauplatz von Bradley Simeks Attentat gesehen und konnte ihn ausfindig machen. Wird Luke dem NCIS helfen, die Drahtzieher zu schnappen?

