Eingeschneit

"CBS Serien" Staffel 12 Folge 9
Folge 9: Eingeschneit

40 Min. Ab 12

Es ist Thanksgiving, und Tony ist auf dem Weg zum Flughafen, um seinen Vater abzuholen, der aus London anreist. Als er in starkem Schneetreiben auf die Maschine wartet, beobachtet er einen verdächtigen Mann, der kurz darauf ermordet wird. Wie sich herausstellt, sollte er eine Waffe übergeben, mit der der Drogenboss Victor Gomez getötet werden soll, der in derselben Maschine wie Tonys Vater sitzt. Können Tony, Gibbs und die anderen rechtzeitig eingreifen?

