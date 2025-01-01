Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Tony und die Doppelgänger

"CBS Serien"Staffel 13Folge 20
Tony und die Doppelgänger

Navy CIS

Folge 20: Tony und die Doppelgänger

40 Min.Ab 12

Identitätsdiebstahl beim NCIS! Jemand erpresst in Tonys Namen drei Senatoren. Außerdem bedienen sich die Kriminellen seines Dienstausweises und seiner Kreditkarte. Wie sich herausstellt, agieren gleich drei Erpresser mit Tonys Identität - einer von ihnen wurde allerdings bereits ermordet. Offenbar steckt Tonys flüchtige Affäre Leah hinter der ganzen Angelegenheit. Doch welche Gründe hat sie, hochrangige Politiker in die Enge zu treiben?

