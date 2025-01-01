Navy CIS
Folge 20: Tony und die Doppelgänger
40 Min.Ab 12
Identitätsdiebstahl beim NCIS! Jemand erpresst in Tonys Namen drei Senatoren. Außerdem bedienen sich die Kriminellen seines Dienstausweises und seiner Kreditkarte. Wie sich herausstellt, agieren gleich drei Erpresser mit Tonys Identität - einer von ihnen wurde allerdings bereits ermordet. Offenbar steckt Tonys flüchtige Affäre Leah hinter der ganzen Angelegenheit. Doch welche Gründe hat sie, hochrangige Politiker in die Enge zu treiben?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren