Navy CIS
Folge 5: Kein Tag für einen Ausflug
42 Min.Ab 12
Bei der Obduktion des ermordeten Navy Captains Doblin stellt Ducky fest, dass der Mann Medikamente gegen psychische Probleme eingenommen hat. Also macht sich Abby auf den Weg zu der Pharmafirma, die die Pillen produziert, um sich mit Dr. Janice Brown zu treffen. Sie ist dort für die Forschung zuständig. Doch während der Laborbesichtigung geht ein Alarm los, und die beiden Frauen sind eingeschlossen. Schnell merkt Abby, dass Dr. Brown irgendetwas im Schilde führt ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren