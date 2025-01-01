Navy CIS
Folge 1: Neu im Team
40 Min.Ab 16
Auf eine Navy-Anwältin wird ein Attentat verübt. Gibbs und seine Leute finden heraus, dass die Attacke in Zusammenhang mit dem NCIS-Agenten Nick Torres steht, der seit einigen Monaten als verschollen gilt. Um die Ermittlungen schneller vorantreiben zu können, bittet Gibbs die NCIS-Ausbilderin Alex Quinn in sein Team. Schon bald deutet sich an, welche Rolle Nick Torres bei dem Sprengstoffanschlag spielte ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren