Navy CIS

Der Whistleblower

"CBS Serien"Staffel 14Folge 6
Der Whistleblower

Der WhistleblowerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 6: Der Whistleblower

41 Min.Ab 12

Jemand hat Petty Officer Kelly Ristow entführt und in einen Keller gesperrt. Allerdings gelingt ihr die Flucht und sie fährt zum Flughafen, wo sie ihren Mann Chris treffen soll. Der Plan ist, das Land zu verlassen. Doch Chris taucht nicht auf. Wie sich herausstellt, wurde der Geschäftsführer einer Briefkastenfirma ermordet. Er soll das Firmenvermögen veruntreut haben. Gibbs und sein Team ermitteln und finden heraus, dass der erste Eindruck in diesem Fall gehörig täuscht.

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

