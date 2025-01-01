Navy CIS
Folge 11: Zwei vom selben Holz
41 Min.Ab 16
Torres und Bishop sollen undercover einen Dealerring infiltrieren, der einen Navy-Stützpunkt mit Stoff versorgt. Es nicht so einfach, den Kopf der Bande aufzuspüren, doch dann wittert Torres in Donnie, der in der Sache drinhängt, einen Verbündeten. Da er Donnie vertraut und sich Hilfe erhofft, lässt Torres seine Tarnung auffliegen - ein schwerer Fehler ...
