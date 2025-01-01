Navy CIS
Folge 12: Dunkle Geheimnisse
40 Min.Ab 16
Der Suizid von Lieutenant Melissa Newhall, einer erfolgreichen JAG-Anwältin, wirft einige Fragen auf. Zum einen fehlt ein Abschiedsbrief, zum anderen schien sie ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Doch sehr private Videoaufnahmen zeigen, dass Melissa eine dunkle Seite hatte, die sie heimlich auslebte. Der Schlüssel für dieses Verhalten liegt in ihrer Vergangenheit. Nur ihre beste Freundin Kerry weiß, was Melissa in den Tod trieb ...
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren