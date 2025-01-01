Navy CIS
Folge 15: Home Sweet Home
42 Min.Ab 16
Durch die Explosion in Jessica Schaeffers Auto kam die Anwältin ums Leben, während Sloane mit leichten Verletzungen davonkam. Das CIS-Team vermutet Hicks hinter dem Mordanschlag, der aber alles abstreitet. Was hatte Schaeffer über ihn herausgefunden, dass sie kurz vor ihrem Tod das Mandat niederlegte? Hicks Gefängniskollege und Serienmörder Paul Trifft liefert entscheidende Hinweise für die Ermittlungen, doch derweil hat Hicks bereits seinen alten Bekannten Fornell entführt.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
