Die unbezwingbare Abby

"CBS Serien"Staffel 15Folge 22
Folge 22: Die unbezwingbare Abby

42 Min.Ab 16

Bei dem Überfall vor dem Restaurant wurde Reeves getötet, Abby liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Der Mörder ist ebenfalls tot. Doch sobald Abby wieder bei Kräften ist, hilft sie ihren Kollegen bei den Ermittlungen und findet heraus, dass eine Person aus ihrer Vergangenheit hinter dem Attentat steckt. Abby sammelt all ihre Kräfte, um diesen Mann ein weiteres Mal hinter Schloss und Riegel zu verfrachten.

