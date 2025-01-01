Navy CIS
Folge 7: Zeugin X
42 Min.Ab 12
Die Anwältin Jessica Schaeffer bringt den Fall ihres Mandaten Gabriel Hicks, der wegen Mordes an einem Navy-Lieutenant in der Todeszelle sitzt, erneut vor Gericht. Hicks behauptet nach wie vor, dass ihm die Tat untergeschoben wurde - vom NCIS. Gibbs und sein Team sollen Schaeffer bei der Verteidigung von Hicks unterstützen und finden heraus, dass eine wichtige Entlastungszeugin im damaligen Prozess nicht angehört wurde. Doch es gibt noch mehr brisante Geheimnisse in diesem Fall.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
