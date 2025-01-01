Navy CIS
Folge 14: Es war einmal ein Tim
40 Min.Ab 12
McGee muss sich seiner Vergangenheit stellen, als das Computerpasswort, das er zu seiner Schulzeit benutzt hat, mit einem Mord im Verteidigungsministerium in Verbindung gebracht wird. Er kehrt an seine Schule zurück, um dort zu ermitteln. Wenig später bricht ein Unbekannter in sein Haus ein, um seinen Computer aus Highschoolzeiten zu stehlen ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
