Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Funkstille

"CBS Serien"Staffel 16Folge 17
Funkstille

FunkstilleJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 17: Funkstille

40 Min.Ab 12

Das Atom-U-Boot USS Memphis ist im Nordatlantik unterwegs, als bei einem Offizier nach einem Tauchgang nur noch der Tod festgestellt werden kann. Gibbs und Bishop untersuchen vor Ort die Crew, bis ein Befehl das U-Boot zu einem Einsatz zwingt. Doch der Einsatz scheint ein Angriff auf eine russische Flotte zu sein. Außerdem wird ein Abschied beim NCIS gefeiert.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen