"CBS Serien"Staffel 16Folge 23
Folge 23: Auszeit

42 Min.Ab 12

Ein junges obdachloses Paar wird nachts aufgeschreckt. Als sie aus dem Zelt sehen, entdecken sie eine Leiche. Der ehemalige Marine Richard Wilson wurde kaltblütig erschossen. Die Spur führt den NCIS zu Veruntreuungen unter US-Marines und zum russischen Geheimdienst. Indessen fällt es Gibbs immer schwerer, sich mit den Schatten seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen: Er ist ein Mörder und wurde dafür nie zur Rechenschaft gezogen.

