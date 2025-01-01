Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Dschungelkrieg

"CBS Serien"Staffel 16Folge 5
Dschungelkrieg

DschungelkriegJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 5: Dschungelkrieg

42 Min.Ab 12

Der Krieg fordert Grausamkeit. Lange dachte Claire, dass ihr Mann von seinem Kameraden Ray im Vietnamkrieg ermordet wurde. Doch nun taucht ein Tonband auf, auf dem ihr Mann Daniel seinen Suizid ankündigt. Natürlich will sie Ray daraufhin aus dem Gefängnis holen, aber warum beharrt er weiterhin darauf, seinen Freund getötet zu haben?

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen