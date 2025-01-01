Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 17Folge 1
Folge 1: Dämonen

42 Min.Ab 16

Eine spektakuläre Rückkehr aus der Versenkung: Agentin Ziva, die in all den Jahren ihres Verschwindens für tot gehalten wurde, kehrt völlig verändert zurück. Eine unbekannte Frau namens Sahar ist auf der Suche nach ihr und geht aufs Ganze, um Ziva aus ihrem Versteck zu locken - mit Erfolg. Ziva setzt nun alles daran, ihre Liebsten zu beschützen und ihre Erzrivalin zur Strecke zu bringen ...

