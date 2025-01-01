Navy CIS
Folge 19: Das Glück der Iren
41 Min.Ab 16
Nach einem missglückten Raubüberfall flüchten drei Täter in ein Restaurant und nehmen die Gäste dort als Geiseln - unter ihnen befinden sich auch Palmer und Kasie. Die beiden müssen versuchen die Situation zu entschärfen, damit niemand verletzt wird. Währenddessen versucht Gibbs, mit den Geiselnehmern zu verhandeln ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
