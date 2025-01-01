Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Schlaflos

"CBS Serien"Staffel 17Folge 5
Schlaflos

Navy CIS

Folge 5: Schlaflos

42 Min.Ab 12

Marine-Corporal Laney Alimonte leidet unter Schlaflosigkeit. Gerade als sie ihrem Hypnose-Therapeuten für die erfolgreiche Therapie danken will, findet sie eine blutverschmierte Neun-Millimeter in ihrem Kühlschrank. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um eine echte Mordwaffe handelt und alle Indizien sprechen dafür, dass Laney etwas verbrochen hat. Gibbs möchte das nicht glauben. Es muss noch eine andere Erklärung geben, immerhin stand Corporal Alimonte unter Hypnose ...

