Navy CIS
Folge 15: Der Feuerball
42 Min.Ab 16
Special Agent Jessica Knight und ihr Team werden bei einer Verfolgungsjagd von einer Bombe überrascht - drei ihrer Kollegen werden dabei tödlich verletzt. Trotz der Tragödie will sich Knight nicht unterkriegen lassen und beginnt mit der NCIS die Ermittlungen. Zur gleichen Zeit fängt auch Gibbs mit Untersuchungen an, als eine Journalistin ihn mit mehreren Mordfällen konfrontiert.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
