Navy CIS
Folge 8: Sonne und Sand
41 Min.Ab 12
In Afghanistan wird ein verlassener Schulbus am Straßenrand entdeckt. Der Fahrer ist tot und von den Schülerinnen fehlt jede Spur - was jedoch gefunden wird, ist Sloanes Name, der an ein Fenster des Fahrzeugs geschrieben wurde. Gibbs und Sloane begeben sich daraufhin nach Afghanistan, um den Fall aufzuklären und die vermissten Mädchen zu finden. McGee, Bishop und Torres versuchen währenddessen einen Hacker aufzuspüren, der geheime Informationen an die Taliban weitergegeben hat.
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
