Navy CIS
Folge 12: Wunden
42 Min.Ab 12
Der Fund einer männlichen Leiche auf einer Mülldeponie ruft das NCIS-Team auf den Plan. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den IT-Spezialisten Lieutenant Junior Grade Kane Lantz, dem allem Anschein nach ein Augapfel entnommen wurde. Was hat es damit auf sich? Und warum mischt sich der Verteidigungsnachrichtendienst DIA in die Ermittlungen ein?
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren