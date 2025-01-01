Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Raven

"CBS Serien"Staffel 19Folge 13
Raven

RavenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 13: Raven

42 Min.Ab 16

Das NCIS-Team wird zu einer Männerleiche gerufen, die sich auf einem Reifen eines Militärfahrzeugs befindet. Die Identifizierung ergibt, dass es sich hier um den ehemaligen Army-Private First Class Phillip Hanch handelt, der 2014 unehrenhaft entlassen wurde, vorbestraft war und sich offenbar illegal Zugang zum Stützpunkt verschaffte. Was wollte er dort? Und was hatte er mit der merkwürdigen Flüssigkeit vor, die sich in einer Flasche befand?

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen