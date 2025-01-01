Navy CIS
Folge 2: Der Boss ist tot
42 Min.Ab 16
Nach dem Anschlag auf Gibbs' Leben stellt dieser sich tot und bleibt erst einmal versteckt, um seinen Angreifer in Sicherheit zu wiegen. Dennoch trommelt er sein Team an einem abgelegenen Ort zusammen, um weiter nach einem flüchtigen Serienmörder zu suchen. Bei den Ermittlungen stoßen die Agenten schnell auf einen mysteriösen Mann, der immer zur selben Zeit mit dem Killer am Tatort zu sein scheint.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
