Navy CIS

Naktok Bay

"CBS Serien"Staffel 19Folge 4
Folge 4: Naktok Bay

42 Min.Ab 16

Die Firma Sonova will unter Leitung von Sonia Eberhart eine Kupfermine mitten in Alaske bauen. Dementsprechend fliegen Gibbs und McGee dorthin. Die Mine soll allerdings die Umwelt so sehr belasten, dass sie diese womöglich zerstören kann.

