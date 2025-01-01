Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 19Folge 8
Folge 8: Scharfe Waffen

40 Min.Ab 12

In einem Auto auf einem Schießplatz wird die Leiche eines Navy-Reservisten gefunden. Das NCIS-Team rückt an, um den Fall zu untersuchen, doch der Mörder hat seine Spuren gekonnt verwischt. Da das Opfer von unzähligen Kugeln durchlöchert wurde, muss erst einmal das Projektil gefunden werden, das zum Tod führte. Währenddessen überlegt Kasie, ob sie sich eine eigene Waffe zulegen soll.

