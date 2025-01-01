Navy CIS
Folge 1: Fluchtpunkt Hawaii
Der FBI Deputy Director Sweeney setzt weiterhin alles daran, Parker hinter Gitter zu bringen. Dieser wird beschuldigt, seinen einstigen Partner beim FBI, Frank Ressler, getötet zu haben, der im Entführungsfall von Parkers Ex-Frau Vivian involviert zu sein schien. Seit dieser Rufschädigung befindet sich Parker gemeinsam mit Vivian auf der Flucht, während der Rest des Teams versucht, seinen Namen reinzuwaschen.
