Navy CIS
Folge 10: Wir sind alle Simon Williams
42 Min.Ab 12
Das gesamte Team des Navy CIS versammelt sich, um ihren ehemaligen Professor in den Ruhestand zu verabschieden. Doch dann wird seine Leiche gefunden und es sieht nach Selbstmord aus. Hatte der hochangesehene Professor ein Geheimnis?
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
