Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Brücken

"CBS Serien"Staffel 20Folge 11
Brücken

BrückenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 11: Brücken

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team wird zu einem Mordfall in einem Motel gerufen. Bei dem Opfer handelt es sich um Navy Ensign Ashley Watts, die eiskalt erwürgt wurde. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass das Zimmer, in dem die Leiche gefunden wurde, auf Parkers Namen gebucht ist. Es kann jedoch schnell ausgeschlossen werden, dass der Agent die Tat begangen hat. Nun müssen die Ermittler herausfinden, wer den Mord verübt und Parkers Identität gestohlen hat.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen