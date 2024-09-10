Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 21Folge 4vom 10.09.2024
41 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 16

Ein Officer der Navy, Derek Bailey, wird entführt und seine Verlobte Tanya wendet sich erst drei Tage nach dessen Verschwinden an das NCIS-Team. Bailey fand erst vor kurzem seinen Vater, den Milliardär Ron Davenport, und die Entführer fordern nun ein Lösegeld von drei Millionen Dollar von Ron. Nachdem Tanya ebenfalls verschwindet, zahlt Davenport die geforderte Summe. Den Ermittlern gelingt es, das Handy des Täters zu orten, woraufhin sie sofort die Festnahme planen.

