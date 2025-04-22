Navy CIS
Folge 10: Eleni
42 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Bäckereibesitzerin Eleni sendet einen mysteriösen Hilferuf ans FBI. Die junge Frau wird von einem Drogenboss erpresst und soll Kokain in ihren Backwaren verarbeiten. Als sie plötzlich spurlos verschwindet, nehmen Knight und Torres die Ermittlungen auf. Können sie Eleni befreien und die Erpresser zur Strecke bringen?
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren